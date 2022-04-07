Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые снижают вероятность развития рака. Как заявила специалист, людям стоит употреблять фрукты и овощи яркого цвета.
По информации эксперта, профилактикой от онкологией можно назвать употребление грейпфрута, чёрной смородины и брусники. Также в этом вопросе могут помочь томаты, в которых содержится полезное вещество ликопин, подчеркнула диетолог. Ещё она посоветовала есть сухофрукты.
"Половину приёма пищи обязательно должны составлять фрукты и овощи. К яйцу с сосиской можно добавить помидоры, зелёную фасоль и это уже совсем другая стратегия. Это первая профилактика рака кишечника", — сказала врач в интервью Москве 24.
Вместе с этим собеседница издания отметила, что человеку, который хочет уберечь себя от рака кишечника, нужно убрать из рациона следующую пишу:
Ранее врач Маргарита Королёва предупредила об опасности слишком горячего чая. По словам специалиста, из-за такого напитка может возникнуть рак пищевода.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.