Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые снижают вероятность развития рака. Как заявила специалист, людям стоит употреблять фрукты и овощи яркого цвета.

По информации эксперта, профилактикой от онкологией можно назвать употребление грейпфрута, чёрной смородины и брусники. Также в этом вопросе могут помочь томаты, в которых содержится полезное вещество ликопин, подчеркнула диетолог. Ещё она посоветовала есть сухофрукты.

"Половину приёма пищи обязательно должны составлять фрукты и овощи. К яйцу с сосиской можно добавить помидоры, зелёную фасоль и это уже совсем другая стратегия. Это первая профилактика рака кишечника", — сказала врач в интервью Москве 24.

Вместе с этим собеседница издания отметила, что человеку, который хочет уберечь себя от рака кишечника, нужно убрать из рациона следующую пишу:

консерванты,

полуфабрикаты,

готовые сладости.

Ранее врач Маргарита Королёва предупредила об опасности слишком горячего чая. По словам специалиста, из-за такого напитка может возникнуть рак пищевода.