Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что храп иногда становится причиной остановки дыхания. Впоследствии это может привести к инфаркту или инсульту.
По словам кандидата медицинских наук, храп — это признак того, что у человека не дышит нос в ночное время. У пациента в таком состоянии лишь минимально вентилируется нос, возникают длительные остановки дыхания.
"Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен", — сказал эксперт в интервью URA.RU.
Кроме того, врач назвал главные причины ночного храпа:
Зайцев посоветовал россиянам, которые страдают от храпа, обратиться к профессионалу. Он пояснил, что врач обязательно заглянет в носовую полость и выяснит, что провоцирует апноэ. В конце приёма доктор назначит необходимые лекарства.
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