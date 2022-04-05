Лор Зайцев: храп может стать причиной остановки дыхания во сне

Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что храп иногда становится причиной остановки дыхания. Впоследствии это может привести к инфаркту или инсульту.

По словам кандидата медицинских наук, храп — это признак того, что у человека не дышит нос в ночное время. У пациента в таком состоянии лишь минимально вентилируется нос, возникают длительные остановки дыхания.

"Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен", — сказал эксперт в интервью URA.RU.

Кроме того, врач назвал главные причины ночного храпа:

Искривлённая перегородка носа, врождённая или травматическая;

Разрастание нижних носовых раковин;

Полнота, избыточный вес на уровне живота, бёдер, спины и шеи.

Зайцев посоветовал россиянам, которые страдают от храпа, обратиться к профессионалу. Он пояснил, что врач обязательно заглянет в носовую полость и выяснит, что провоцирует апноэ. В конце приёма доктор назначит необходимые лекарства.