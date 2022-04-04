Диетолог Соломатина рассказала, как гипертоникам обойтись без соли

По мнению диетолога Елены Соломатиной, гипертоники вполне могут обойтись без соли в пище, заменив её на специи.

В беседе с изданием "Москва 24" эксперт напомнила, что употребление солёной пищи при гипертонии способствует ещё более сильному повышению давления. При этом она признала, что есть пресную пищу неприятно, она не приносит удовольствия.

"Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли", — пояснила Соломатина.

Специалист отметила, что допускается использовать при приготовлении пищи как неострые, так и острые специи, которые не только позволяют получать от еды удовольствие, но и налаживают пищеварение. Соломатина добавила, что приправы в блюдах не только делают еду вкуснее, но и быстрее дают ощущение сытости, даже когда человек ест меньше. В результате снижается риск ожирения, диабета и других болезней, связанных с перееданием.