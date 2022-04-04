Медики предупредили о возникновении энцефалита и болезни Лайма из-за клещей

Клещи просыпаются в лесах и парках, когда температура долго держится выше нуля. Специалисты рассказали, что нужно помнить об этих насекомых.

По словам медиков, клещи находятся на растениях ниже 1,5 метра и прицепляются к одежде человека. Некоторые укусы не вызывают последствий. Однако, как подчеркнули эксперты, из-за части опасных насекомых могут возникнуть энцефалит и болезнь Лайма.

"Поначалу клещевой энцефалит напоминает грипп: появляется озноб, боли в мышцах, высокая температура. Могут быть судороги и рвота", - предупредил врач Владимир Подхомутников, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".

Глава медицинского департамента медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская перечислила редкие болезни, которые могут развиться из-за укуса клеща. Среди них оказались:

эрлихиоз,

гранулоцитарный анаплазмоз.

При это эксперт отметила, что вакцина существует только от клещевого энцефалита. Также известно, что укус человек может заметить только спустя несколько дней.

Чтобы обезопасить себя, нужно на дачу и в лес надевать закрытую одежду, а также не забывать о специальных спреях против насекомых, сказала врач Ольга Шарапова.