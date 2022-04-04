Клещи просыпаются в лесах и парках, когда температура долго держится выше нуля. Специалисты рассказали, что нужно помнить об этих насекомых.
По словам медиков, клещи находятся на растениях ниже 1,5 метра и прицепляются к одежде человека. Некоторые укусы не вызывают последствий. Однако, как подчеркнули эксперты, из-за части опасных насекомых могут возникнуть энцефалит и болезнь Лайма.
"Поначалу клещевой энцефалит напоминает грипп: появляется озноб, боли в мышцах, высокая температура. Могут быть судороги и рвота", - предупредил врач Владимир Подхомутников, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".
Глава медицинского департамента медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская перечислила редкие болезни, которые могут развиться из-за укуса клеща. Среди них оказались:
При это эксперт отметила, что вакцина существует только от клещевого энцефалита. Также известно, что укус человек может заметить только спустя несколько дней.
Чтобы обезопасить себя, нужно на дачу и в лес надевать закрытую одежду, а также не забывать о специальных спреях против насекомых, сказала врач Ольга Шарапова.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.