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Автор Евгения Васильева

Медики предупредили о возникновении энцефалита и болезни Лайма из-за клещей

Здоровье

Клещи просыпаются в лесах и парках, когда температура долго держится выше нуля. Специалисты рассказали, что нужно помнить об этих насекомых.

Медики предупредили о возникновении энцефалита и болезни Лайма из-за клещей

По словам медиков, клещи находятся на растениях ниже 1,5 метра и прицепляются к одежде человека. Некоторые укусы не вызывают последствий. Однако, как подчеркнули эксперты, из-за части опасных насекомых могут возникнуть энцефалит и болезнь Лайма.

"Поначалу клещевой энцефалит напоминает грипп: появляется озноб, боли в мышцах, высокая температура. Могут быть судороги и рвота", - предупредил врач Владимир Подхомутников, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".

Глава медицинского департамента медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская перечислила редкие болезни, которые могут развиться из-за укуса клеща. Среди них оказались: 

  • эрлихиоз,
  • гранулоцитарный анаплазмоз.

При это эксперт отметила, что вакцина существует только от клещевого энцефалита. Также известно, что укус человек может заметить только спустя несколько дней.

Чтобы обезопасить себя, нужно на дачу и в лес надевать закрытую одежду, а также не забывать о специальных спреях против насекомых, сказала врач Ольга Шарапова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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