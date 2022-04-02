Никаких уколов: Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 появилась в России

В России одобрена первая в мире назальная вакцина для профилактики коронавируса. Соответствующий документ накануне выпустил Минздрав РФ.

Очередная разработка Центра им. Гамалеи, получившая регистрационное удостоверение и одобренная для применения, станет полноценной заменой инъекционной вакцине "Спутник V". Об уколах теперь можно забыть, достаточно распылить препарат "Гам-КОВИД-Вак" в носовую полость. Но делать это придётся также дважды с интервалом в три недели.

Вторая фаза испытаний обновленного "Спутник V" началась 12 октября 2021 года, и, по словам директора Центра Александра Гинцбурга, исследование показало отсутствие любых побочных эффектов вакцины. Единственное существующее ограничение для назального препарата - возраст пациента. Пока вакцинироваться без инъекции разрешено только совершеннолетним.

Александр Гинцбург уточнил, что первое время назальная вакцина будет использоваться в качестве бустера, то есть получить удобный препарат смогут те, кто ранее прививался "Спутником V".