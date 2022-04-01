Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год

Терапевт Иван Старостин рассказал, какие исследования необходимо пройти человеку, чтобы предотвратить появление опасных заболеваний. По данным специалиста, диспансеризацию нужно проводить один раз в год.

Врач порекомендовал сдать следующие необходимые анализы:

общий и биохимический анализ крови,

общий анализ мочи.

Вместе с этим важно измерить давление и пульс, вест и рост, а также другие показатели, заявил эксперт. По его словам, нужно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний, состояние покровов и слизистых. Ещё терапевт посоветовал проверить лимфатические узлы.

"Необходимо делать электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки и пройти осмотр у врача-терапевта. Женщинам обязательно нужно пройти осмотр акушера-гинеколога и сдать мазок с шейки матки", — сказал Старостин, слова которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Ранее эндокринолог Яна Соловьёва перечислила проявления заболеваний щитовидной железы, которые сложно отличить от других проблем со здоровьем. Среди симптомов оказались

слабость,

выпадение волос,

сухость кожи,

отёки,

медлительность.