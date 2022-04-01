EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год

Здоровье

Терапевт Иван Старостин рассказал, какие исследования необходимо пройти человеку, чтобы предотвратить появление опасных заболеваний. По данным специалиста, диспансеризацию нужно проводить один раз в год.

Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год

Врач порекомендовал сдать следующие необходимые анализы:

  • общий и биохимический анализ крови,
  • общий анализ мочи.

Вместе с этим важно измерить давление и пульс, вест и рост, а также другие показатели, заявил эксперт. По его словам, нужно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний, состояние покровов и слизистых. Ещё терапевт посоветовал проверить лимфатические узлы.

"Необходимо делать электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки и пройти осмотр у врача-терапевта. Женщинам обязательно нужно пройти осмотр акушера-гинеколога и сдать мазок с шейки матки", — сказал Старостин, слова которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Ранее эндокринолог Яна Соловьёва перечислила проявления заболеваний щитовидной железы, которые сложно отличить от других проблем со здоровьем. Среди симптомов оказались

  • слабость,
  • выпадение волос,
  • сухость кожи,
  • отёки,
  • медлительность.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Sberbank
Новости
Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год
National Post: Укриана отказалась от набора наёмников из-за дефицита оружия
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ
Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов
Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны
Басурин заявил о трёх основных очагах сопротивления в Мариуполе
Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт
Глава ДНР Пушилин анонсировал назначение нового главы Мариуполя
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Происшествия
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Последние материалы
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ
Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов
Политолог: США хотят конфликта, поэтому переговоры РФ и Украины бесполезны
Басурин заявил о трёх основных очагах сопротивления в Мариуполе
Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт
Глава ДНР Пушилин анонсировал назначение нового главы Мариуполя
Попытки учёных "улучшить человечество" к добру не приводят
Сатановский: Британия выступает против мира на Украине, чтобы уничтожить Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников