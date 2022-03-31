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Автор Николай Ткаченко

Терапевт посоветовала пережить магнитные бури в спокойном режиме

Здоровье

Специалисты прогнозируют 31 марта, 1 и 3 апреля повышение активности магнитной сферы. О том, что не следует делать в этот период, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Терапевт посоветовала пережить магнитные бури в спокойном режиме

По словам специалиста, у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями магнитная буря способна привести к ухудшению самочувствия. Пациенты могут столкнуться со слабостью или головной болью, понижением или повышением давления.

Доктор заметила в беседе с Москвой 24, что в этот период не стоит устраивать себе больших физических или умственных нагрузок и перегружать организм. Не надо планировать в такие дни и начало серьёзных дел. Лучше пережить их в спокойном режиме.

Однако не следует также всё время лежать в постели, добавила собеседник издания. Улучшить самочувствие позволит умеренная физическая активность, например, лёгкая зарядка утром или вечерняя прогулка на улице.

Отказаться в период магнитных бурь Чернышова советует от крепкого кофе и тонизирующих алкогольных напитков. Вместо них можно пить чистую воду и травяные чаи.

Пищеварительную систему тоже сильно перегружать не следует. Стоит отказаться от жирных, жареных, тяжёлых мясных блюд в пользу рыбы, курицы, овощей, фруктов и молочных продуктов, заключила врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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