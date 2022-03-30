Натрий — важный химический элемент, без которого не может работать организм человека. Но когда говорят, что нужно ограничивать натрий и меньше солить пищу, это правда. Об этом рассказал научный журналист, военный врач, терапевт Алексей Водовозов.
Специалист заметил в эфире радио "Звезда", что в тех областях, где принимают большое количество натрия, увеличен и риск развития сердечно-сосудистой патологии. Он привёл в пример Армению как страну бывшего СССР, где очень любят всё солёное, даже тан. Из-за этого уже на следующий день после застолья человек начинает отекать и пьёт очень много воды.
В Армении действительно высокий уровень сердечно-сосудистой патологии, и местные медики разрабатывают специальные программы по борьбе с этим, добавил доктор.
Если брать мир в целом, то это определённые регионы Китая, где едят гигантское количество соевого соуса и всего остального, то есть соль потребляется в гиперобъёмах, продолжил эксперт.
По его словам, во всех остальных случаях никакой особой потребности в ограничении соли нет, и употреблять её можно примерно 5 граммов в сутки, что более чем достаточно.
Рациональный подход к натрию — это недосаливать пищу, считает терапевт. То есть посолить блюдо можно в процессе готовки, но потом, на столе, досаливать его уже не надо. И если это получится, то никаких проблем с артериальным давлением не будет.
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