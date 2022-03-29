Гречка стала одним из самых популярных и покупаемых на сегодня продуктов. Однако питаться целый месяц одной гречневой крупой не так безопасно, как многие думают. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.
По словам специалиста, есть гречку на протяжении трёх дней подряд не только безопасно, а и полезно. Но серьёзные проблемы могут возникнуть, если забыть о том, что крупу нужно чередовать с другими блюдами.
Где-то через неделю возможно появление симптомов авитаминоза, головокружения и проблем с нервами, пояснил собеседник Общественной Службы Новостей. А вскоре дадут о себе знать и гормональные сбои: ночью будет тяжело заснуть, начнутся головные боли, не снимаемые обычными анальгетиками, ногти станут ломкими.
На последнем этапе возникнет аллергия на продукт и его вообще придётся убрать из рациона, иначе есть риск появления проблем с почками и зубами, предупредил терапевт.
При правильном употреблении гречка может укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи, однако питаться только лишь этой крупой опасно, заключил Асанов.
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