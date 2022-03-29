Кардиолог рассказала, как долго нужно пить таблетки от гипертонии

Многих интересует вопрос, сколько времени нужно принимать таблетки от гипертонии? Ответ на него дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист напомнила, что диагноз артериальная гипертония ставится, если цифры на тонометре превышают 140/90. И это плохо, так как приводит к раннему старению сосудов, сердца, головного мозга и снижению умственных способностей.

Автор канала отметила, что медики придумали простой способ для решения этой проблемы. В их распоряжении имеется очень много таблеток для снижения давления.

Снижение давления до нормы (120/80 и ниже) является профилактикой проблем с сосудами, инфарктов и инсультов. Но важно понимать, что таким образом мы не лечим гипертонию, а просто убираем повышенное давление, заметила кардиолог. На причину гипертонии с помощью лекарств не оказывается никакого воздействия, поскольку причин у неё много.

Поэтому таблетки человек должен принимать постоянно, если он не намерен серьёзно отнестись к причинам гипертонии и как следует поработать над ними, что требует усилий и мотивации, заключила Кореневич.