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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог рассказала, как долго нужно пить таблетки от гипертонии

Здоровье

Многих интересует вопрос, сколько времени нужно принимать таблетки от гипертонии? Ответ на него дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог рассказала, как долго нужно пить таблетки от гипертонии

Специалист напомнила, что диагноз артериальная гипертония ставится, если цифры на тонометре превышают 140/90. И это плохо, так как приводит к раннему старению сосудов, сердца, головного мозга и снижению умственных способностей.

Автор канала отметила, что медики придумали простой способ для решения этой проблемы. В их распоряжении имеется очень много таблеток для снижения давления.

Снижение давления до нормы (120/80 и ниже) является профилактикой проблем с сосудами, инфарктов и инсультов. Но важно понимать, что таким образом мы не лечим гипертонию, а просто убираем повышенное давление, заметила кардиолог. На причину гипертонии с помощью лекарств не оказывается никакого воздействия, поскольку причин у неё много.

Поэтому таблетки человек должен принимать постоянно, если он не намерен серьёзно отнестись к причинам гипертонии и как следует поработать над ними, что требует усилий и мотивации, заключила Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы гипертония
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