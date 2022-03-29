Предметом споров для пациентов давно является вопрос, что эффективнее при лечении заболеваний - инъекции или таблетки. Оказывается, по-своему правы сторонники как одного, так и другого подхода. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.
Специалист пояснила в беседе с "Вечерней Москвой", что выбор той или иной формы введения лекарственного препарата определяется исключительно задачами, стоящими перед врачом и пациентом. В некоторых случаях лучше работает таблетированный препарат, а иногда необходимы инъекционные формы лекарства.
По словам доктора, современные препараты в таблетках не уступают по эффективности уколам, если идёт речь о длительной терапии, а некоторые и превосходят их по совокупности признаков. Говорить о том, что лучше: "уколы" или таблетки, некорректно, считает собеседник издания.
Врач заметила, что у каждой формы есть свои плюсы и минусы. Так, удобство таблеток заключается в том, что их можно принять дома, а также спокойно ехать с ними в путешествие или на дачу.
Есть у таблетированных препаратов и ряд минусов, добавила терапевт. Не все, например, могут целиком проглотить крупную таблетку, с трудностями в приёме сталкиваются пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии или страдающие от рвоты.
И при этом таблетки, как правило, начинают действовать далеко не сразу, что также следует учитывать при назначении, заключила врач.
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