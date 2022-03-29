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Автор Николай Ткаченко

Терапевт развеяла популярный миф о лечении таблетками и уколами

Здоровье

Предметом споров для пациентов давно является вопрос, что эффективнее при лечении заболеваний - инъекции или таблетки. Оказывается, по-своему правы сторонники как одного, так и другого подхода. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова.

Терапевт развеяла популярный миф о лечении таблетками и уколами

Специалист пояснила в беседе с "Вечерней Москвой", что выбор той или иной формы введения лекарственного препарата определяется исключительно задачами, стоящими перед врачом и пациентом. В некоторых случаях лучше работает таблетированный препарат, а иногда необходимы инъекционные формы лекарства.

По словам доктора, современные препараты в таблетках не уступают по эффективности уколам, если идёт речь о длительной терапии, а некоторые и превосходят их по совокупности признаков. Говорить о том, что лучше: "уколы" или таблетки, некорректно, считает собеседник издания.

Врач заметила, что у каждой формы есть свои плюсы и минусы. Так, удобство таблеток заключается в том, что их можно принять дома, а также спокойно ехать с ними в путешествие или на дачу.

Есть у таблетированных препаратов и ряд минусов, добавила терапевт. Не все, например, могут целиком проглотить крупную таблетку, с трудностями в приёме сталкиваются пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии или страдающие от рвоты.

И при этом таблетки, как правило, начинают действовать далеко не сразу, что также следует учитывать при назначении, заключила врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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