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Автор Николай Ткаченко

Гастроэнтеролог раскрыл симптомы смертельно опасной кишечной инфекции

Здоровье

Первые признаки кишечной инфекции — высокая температура и боли в области живота. Болезнь может протекать с температурой до 38-39 градусов, что опасно для жизни. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семён Рапопорт.

Гастроэнтеролог раскрыл симптомы смертельно опасной кишечной инфекции

Специалист заметил в беседе с "Вечерней Москвой", что наибольшую опасность кишечная инфекция представляет для пожилых людей и маленьких детей, а длительность лечения и прогноз зависят от вида инфекции, возраста человека и возможных сопутствующих заболеваний.

По словам доктора, симптомы болезни игнорировать нельзя, так как уже на третий день может наступить острая стадия, при которой без должного лечения происходит обезвоживание организма, возникают судороги и вероятно наступление летального исхода.

Чтобы уберечь себя от коварной инфекции, врач посоветовал соблюдать личную гигиену и пользоваться защитными средствами.

"Не стоит употреблять в пищу немытые или просроченные продукты, после посещения общественных мест нужно тщательно мыть руки и лицо", — заключил гастроэнтеролог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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