Первые признаки кишечной инфекции — высокая температура и боли в области живота. Болезнь может протекать с температурой до 38-39 градусов, что опасно для жизни. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семён Рапопорт.
Специалист заметил в беседе с "Вечерней Москвой", что наибольшую опасность кишечная инфекция представляет для пожилых людей и маленьких детей, а длительность лечения и прогноз зависят от вида инфекции, возраста человека и возможных сопутствующих заболеваний.
По словам доктора, симптомы болезни игнорировать нельзя, так как уже на третий день может наступить острая стадия, при которой без должного лечения происходит обезвоживание организма, возникают судороги и вероятно наступление летального исхода.
Чтобы уберечь себя от коварной инфекции, врач посоветовал соблюдать личную гигиену и пользоваться защитными средствами.
"Не стоит употреблять в пищу немытые или просроченные продукты, после посещения общественных мест нужно тщательно мыть руки и лицо", — заключил гастроэнтеролог.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.