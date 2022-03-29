Гастроэнтеролог раскрыл симптомы смертельно опасной кишечной инфекции

Первые признаки кишечной инфекции — высокая температура и боли в области живота. Болезнь может протекать с температурой до 38-39 градусов, что опасно для жизни. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель наук России Семён Рапопорт.

Специалист заметил в беседе с "Вечерней Москвой", что наибольшую опасность кишечная инфекция представляет для пожилых людей и маленьких детей, а длительность лечения и прогноз зависят от вида инфекции, возраста человека и возможных сопутствующих заболеваний.

По словам доктора, симптомы болезни игнорировать нельзя, так как уже на третий день может наступить острая стадия, при которой без должного лечения происходит обезвоживание организма, возникают судороги и вероятно наступление летального исхода.

Чтобы уберечь себя от коварной инфекции, врач посоветовал соблюдать личную гигиену и пользоваться защитными средствами.

"Не стоит употреблять в пищу немытые или просроченные продукты, после посещения общественных мест нужно тщательно мыть руки и лицо", — заключил гастроэнтеролог.