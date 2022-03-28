Lancet: "Спутник V" лидирует в борьбе с коронавирусом у ВИЧ-положительных людей

Российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире эффективной вакциной от коронавируса для ВИЧ- и СПИД-положительных людей. Такими данными поделился медицинский журнал The Lancet. Центр имени Гамалеи и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом провели совместное исследование, в котором участвовали 24 тысячи людей с этим диагнозом в Москве, получающих антиретровирусную терапию.

Результаты впечатляют: эффективность вакцины против госпитализации составляет 90%, а против средней и тяжелой формы коронавирусной инфекции — почти 100%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что практически четверть заболевших коронавирусом ВИЧ-положительных пациентов умирали. По данным Российского фонда прямых инвестиций, "Спутник V" может стать лучшим лекарством для таких людей.