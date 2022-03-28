Эпидемию коронавирусной инфекции в РФ пока нельзя считать завершившейся, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу сказать, что ничто ещё не закончилось. Ситуацию локализованной и завершённой сегодня считать нельзя", — цитирует заявление главного санитарного врача страны на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

По словам Поповой, в настоящее время в регионах, существенно ослабивших антиковидные ограничения, растёт коэффициент распространения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора предупредила, что следствием несоблюдения противокоронавирусных ограничительных мер может стать увеличение числа заражений кишечными инфекциями.

"Потому, что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", — отметила Попова, уточнив, что в стране фиксируют рост заболеваемости норовирусными инфекциями.

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