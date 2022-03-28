Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной

Иммунитет человека часто ослабевает весной. Причинами этого являются недостаток солнца и вирусные инфекции. С помощью каких продуктов можно поддержать организм в тонусе, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист заметила в беседе с "Вечерней Москвой", что компенсировать нехватку солнечного света можно с помощью витамина D. Получить его можно из рыбы жирных сортов: сельди, скумбрии, палтуса и других. Много этого витамина и в печени трески.

Весной человеку также особенно необходим ещё один жирорастворимый витамин. При недостатке витамина А, который выступает в качестве иммуномодулятора, человека тоже подстерегают вирусные заболевания. Он содержится в сметане, масле, яичном желтке, сливках, заметила доктор.

По её словам, внимание стоит обратить также на продукты с содержанием бета-каротина. Это овощи и фрукты, например,

тыква,

курага,

цитрусовые,

морковь и другие.

Напрямую связан с иммунитетом и витамин С, без которого не вырабатываются интерфероны. Найти его можно в ягодах смородины, клюквы, квашеной капусте, брокколи, болгарском перце и цитрусовых, заключила Соломатина.