Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта

Люди, которые прошли через большой спорт, связанный с огромными физическими и психологическими нагрузками, после завершения карьеры ни в коем случае не должны полностью отказываться от тренировок. Это важно, чтобы поддержать в норме здоровье сердечно-сосудистой системы и избежать болезней опорно-двигательного аппарата. Такое мнение высказал известный врач, доктор медицинских наук Сергей Бубновский.

Специалист пояснил, что существуют три основных вида оздоровительных нагрузок. Это аэробные упражнения (бег, ходьба, плавание, велосипед), которые позволяют тренировать сердце, его ритм, выносливость, поддерживают в норме кровообращение, улучшают нервную систему и успокаивают. Стретчинговые, к которым относятся сгибания, растяжки до и после тренировки. И силовые — с собственным весом (отжимания, приседания, подтягивания) и с гантелями, гирями, штангами, то есть со свободными отягощениями.

По словам врача, три вида этих нагрузок необходимо равномерно распределять в течение недели. Например, три дня из семи посещать тренажерный зал, три посвящать пробежкам, ходьбе или плаванию, а после занятий в течение пяти минут выполнять "растяжки".

Доктор посоветовал в беседе с argumenti.ru заняться закаливанием для тренировки сосудов и иммунной системы и профилактики застоя в суставах, капиллярах, а также соблюдать питьевой режим.