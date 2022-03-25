EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта

Здоровье

Люди, которые прошли через большой спорт, связанный с огромными физическими и психологическими нагрузками, после завершения карьеры ни в коем случае не должны полностью отказываться от тренировок. Это важно, чтобы поддержать в норме здоровье сердечно-сосудистой системы и избежать болезней опорно-двигательного аппарата. Такое мнение высказал известный врач, доктор медицинских наук Сергей Бубновский.

Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта

Специалист пояснил, что существуют три основных вида оздоровительных нагрузок. Это аэробные упражнения (бег, ходьба, плавание, велосипед), которые позволяют тренировать сердце, его ритм, выносливость, поддерживают в норме кровообращение, улучшают нервную систему и успокаивают. Стретчинговые, к которым относятся сгибания, растяжки до и после тренировки. И силовые — с собственным весом (отжимания, приседания, подтягивания) и с гантелями, гирями, штангами, то есть со свободными отягощениями.

По словам врача, три вида этих нагрузок необходимо равномерно распределять в течение недели. Например, три дня из семи посещать тренажерный зал, три посвящать пробежкам, ходьбе или плаванию, а после занятий в течение пяти минут выполнять "растяжки".

Доктор посоветовал в беседе с argumenti.ru заняться закаливанием для тренировки сосудов и иммунной системы и профилактики застоя в суставах, капиллярах, а также соблюдать питьевой режим.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы спорт сергей бубновский
Sberbank
Новости
Cенатор Пронюшкин рассказал, почему заявил о фейковой смерти Жириновского
Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата
В США проболтались о секретных тренировках украинцев с 2014 года
"Мираторг" выпустит корма для кошек и собак с проблемами здоровья
Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта
В ЛДПР призвали Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Пранкеры заставили главу МВД Британии повторить за ними оскорбительную фразу
Идеальный шторм: скачок цен на питание во всём мире
Генштаб ВС РФ: спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач
В Минобороны РФ озвучили число иностранных наёмников на Украине
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
В ЛДПР призвали Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Пранкеры заставили главу МВД Британии повторить за ними оскорбительную фразу
Спецслужбы США: Киев должен был пасть 26 февраля
Идеальный шторм: скачок цен на питание во всём мире
Генштаб ВС РФ: спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач
В Минобороны РФ озвучили число иностранных наёмников на Украине
Мединский обвинил Украину в затягивании переговоров и несамостоятельности
Бывший замминистра сельского хозяйства назвал причины роста цен на сахар
В Генштабе ВС РФ уточнили, какое оружие Киев получил от Запада
Мединский рассказал об отсутствии прогресса на переговорах РФ и Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников