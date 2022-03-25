Гендиректор АРФП Дмитриев объяснил нехватку лекарств после введения санкций

После снижения ажиотажного спроса в аптеках лекарства снова начнут возвращаться на полки. Об этом заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), член комитета Торгово-промышленной палаты Виктор Дмитриев, оценивая в интервью Pravda.Ru ситуацию на фармацевтическом рынке.

Санкции: Каких лекарств теперь не будет в аптеках?

По его словам, спрос на лекарственные средства в РФ увеличился в пять раз, при этом общее количество посещений аптечных пунктов не изменилось, так как один человек брал в несколько раз больше препаратов, чем обычно.

"Сейчас ажиотаж уже спадает. Препараты, которые были сметены этим спросом, начинают возвращаться на полки. Идёт подвоз, если необходимо. Были вопросы по поводу лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы, из разных регионов приходила информация об их исчезновении. Мы сделали запрос в представительства немецкой компании, производящей эти препараты, затем поставки увеличили", — сказал Дмитриев.

Он спрогнозировал, что после залпового скачка выручки и дистрибьюторы, и аптеки примерно на два месяца останутся с минимальной выручкой, ведь многие россияне уже купили необходимые лекарства.

Также эксперт отметил, что незначительный рост цен наблюдается лишь по отдельным препаратам, общей тенденции подорожания нет.