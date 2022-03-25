EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Гендиректор АРФП Дмитриев объяснил нехватку лекарств после введения санкций

Здоровье

После снижения ажиотажного спроса в аптеках лекарства снова начнут возвращаться на полки. Об этом заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), член комитета Торгово-промышленной палаты Виктор Дмитриев, оценивая в интервью Pravda.Ru ситуацию на фармацевтическом рынке.

Санкции: Каких лекарств теперь не будет в аптеках?

По его словам, спрос на лекарственные средства в РФ увеличился в пять раз, при этом общее количество посещений аптечных пунктов не изменилось, так как один человек брал в несколько раз больше препаратов, чем обычно.

"Сейчас ажиотаж уже спадает. Препараты, которые были сметены этим спросом, начинают возвращаться на полки. Идёт подвоз, если необходимо. Были вопросы по поводу лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы, из разных регионов приходила информация об их исчезновении. Мы сделали запрос в представительства немецкой компании, производящей эти препараты, затем поставки увеличили", — сказал Дмитриев.

Он спрогнозировал, что после залпового скачка выручки и дистрибьюторы, и аптеки примерно на два месяца останутся с минимальной выручкой, ведь многие россияне уже купили необходимые лекарства.

Также эксперт отметил, что незначительный рост цен наблюдается лишь по отдельным препаратам, общей тенденции подорожания нет.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы аптека лекарства
Sberbank
Новости
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщившие о смерти Жириновского
Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского
Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России
В ЛДПР рассказали, зачем могли вбросить фейк о смерти Жириновского
Минздрав заявил о стабильном состоянии здоровья Жириновского
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщившие о смерти Жириновского
Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT
Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского
Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников