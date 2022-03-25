Дерматолог объяснила, как лечить хронический и острый стрессы

Острый стресс может влиять на появление кожных заболеваний. Не менее разрушителен для здоровья и красоты хронический стресс. О том, как справиться с этим состоянием рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.

Специалист отметила, что человек с острым или хроническим стрессами прежде всего должен наладить своё питание. Кроме того, следует в день выпивать 1,5 — 2 литра воды.

В восстановительной терапии играют важную роль витамины D, E, A; омега-3, -6, -9, а также микроэлементы — цинк, магний, кальций, добавила доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач также посоветовала принимать лёгкие успокоительные препараты на растительной основе и препараты, которые улучшают обмен веществ и процессы микроциркуляции.

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