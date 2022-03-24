Диетолог Павлова раскрыла Топ-5 опасных продуктов при диабете

Часто пациенты, страдающие диабетом, уверены, что они правильно питаются, но при этом жалуются на постоянный рост сахара в крови. Виной тому могут быть некоторые продукты, которые при кажущейся пользе обеспечивают подъём сахара. Пять таких самых опасных продуктов назвала врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова в своём видеоролике.

По словам специалиста, первый продукт, в пользе которого уверены многие, это мёд. Он противопоказан при диабете, так как в нём есть и глюкоза, и фруктоза. Поэтому мёд даёт резкий скачок сахара, который можно и не увидеть при измерении обычным глюкометром через два часа после еды. А вот сенсор через 15-20 минут его отлично регистрирует.

Второй вредный при диабете продукт — это виноград, даже зелёный и кислый, содержащий огромное количество фруктозы. И поэтому его нужно исключить из своего рациона.

Также нужно убрать и бананы, которые очень сильно повышают сахар. В них есть и фруктоза, и крахмал, заметила доктор. И даже зелёный банан, в котором часть крахмала не усваивается, даст повышение сахара.

Вредны для диабетиков и продукты на фруктозе, которых очень легко переесть. Их нужно убрать из рациона ещё и потому, что они приводят к нарушению работы печени. Также при переедании фруктозы растёт и уровень мочевой кислоты, вызывающей подагру.

Диетолог добавила, что опасны и так называемые безопасные сладости для диабетиков, в которых часто содержится белая мука высшего и первого сорта и та же фруктоза. В этих продуктах может содержаться много чего ещё не очень полезного, но не всегда производитель указывает это на этикетке.

Лучше всего все безопасные сладости готовить себе дома из стевии, ванилина, какао пасты, какао порошка, кокосового масла. Из этого можно сделать безопасную выпечку, пасту и шоколад, заключила врач.