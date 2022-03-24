Иммунолог рассказал, насколько возросло число посткоронавирусных симптомов

Количество симптомов коронавируса, которые наблюдаются после заболевания, перевалило за 200. Причём более 60 из них могут сохраняться в течение полугода и дольше. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что для "постковидного состояния" ВОЗ даже ввела новый код. В организации отметили различные варианты заболеваний. А сами пациенты со всего мира назвали 203 симптома.

Данные проведённого год назад мета-анализа показывают, что одно или несколько нарушений фиксировались у 80 процентов инфицированных. Наиболее часто встречались такие симптомы, как усталость, головная боль и нарушение внимания.

Иммунолог отметил в беседе с URA.RU, что из-за постковидного синдрома некоторые пациенты теряют работу, а кто-то даже вынужден брать отпуск за свой счёт, чтобы как-то поправить здоровье. Речь здесь идёт о потере работоспособности.

Также в некоторых случаях пациенты вынуждены были оставить работу после коронавируса, так как возникли проблемы со здоровьем.

Подходы в лечении постковидного синдрома в целом есть, однако отсутствуют методические рекомендации, поэтому каждый врач пока делает что-то, полагаясь на свои знания и умения, заключил Болибок.