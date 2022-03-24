Повышение давления — это не болезнь, а реакция организма на изменение условий. И лечить гипертонию лекарствами ещё более опасно, чем оставлять совсем без лечения. А особенно убийственно действуют мочегонные препараты. Такое мнение высказал врач-остеопат, кандидат наук Александр Шишонин.
Специалист в беседе с argumenti.ru назвал способ борьбы медицины с высоким давлением с помощью мочегонных препаратов самым варварским. В давние времена с повышенным давлением боролись кровопусканием, а сейчас этот метод заменили на другой, пояснил доктор.
По его словам, понижение давления с помощью сбрасывания воды из крови через почки приводит к тому, что уменьшается количество кровяных телец, а сама кровь делается гуще. И это опасно образованием тромбов.
Однако кардиологи, прописывая мочегонные травяные сборы или препараты, об этом не думают. А максимум, о чём они могут задуматься, это о том, чтобы сохранить уровень калия.
Однако если тромб не убьёт и не сделает человека инвалидом, то от постоянного приёма мочегонных возникнет ишемия, то есть недостаточное снабжение тканей кислородом, заключил доктор Шишонин.
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