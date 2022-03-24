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Автор Николай Ткаченко

Шишонин предупредил о смертельной опасности приёма мочегонных препаратов

Здоровье

Повышение давления — это не болезнь, а реакция организма на изменение условий. И лечить гипертонию лекарствами ещё более опасно, чем оставлять совсем без лечения. А особенно убийственно действуют мочегонные препараты. Такое мнение высказал врач-остеопат, кандидат наук Александр Шишонин.

Шишонин предупредил о смертельной опасности приёма мочегонных препаратов

Специалист в беседе с argumenti.ru назвал способ борьбы медицины с высоким давлением с помощью мочегонных препаратов самым варварским. В давние времена с повышенным давлением боролись кровопусканием, а сейчас этот метод заменили на другой, пояснил доктор.

По его словам, понижение давления с помощью сбрасывания воды из крови через почки приводит к тому, что уменьшается количество кровяных телец, а сама кровь делается гуще. И это опасно образованием тромбов.

Однако кардиологи, прописывая мочегонные травяные сборы или препараты, об этом не думают. А максимум, о чём они могут задуматься, это о том, чтобы сохранить уровень калия.

Однако если тромб не убьёт и не сделает человека инвалидом, то от постоянного приёма мочегонных возникнет ишемия, то есть недостаточное снабжение тканей кислородом, заключил доктор Шишонин.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы гипертония
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