Головная боль часто возникает при простудных заболеваниях, а также при гипертоническом кризе. Однако в некоторых случаях резкая боль в голове может сигнализировать об онкологических процессах. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.
Специалист объяснил в беседе с "Вечерней Москвой", что интенсивная, резкая боль в голове, если она нарастает в течение короткого времени, может являться весьма угрожающим симптомом. Особенно если при этом наблюдаются дополнительные нарушения со стороны зрения.
"Например, двоится в глазах, происходит исчезновение полей зрения, мелькание мушек перед глазами, возникает головокружение. Все это уже признаки инсульта или гипертонического криза. В таком случае тоже уже не до анализов и нужно срочно вызывать врачей", — предупредил доктор.
По его словам, хроническая головная боль очень вероятно может быть связана с долгой работой за компьютером или выполнением задач в статичной позе. Чтобы исключить различные патологии врач посоветовал пройти обследования сосудов шеи и головы и МРТ шейного отдела позвоночника.
Головные боли, возникающие на фоне нарушения работы желудочно-кишечного тракта, требуют обращения за консультацией к гастроэнтерологу, так как они могут указывать на интоксикацию организма, заключил невролог.
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