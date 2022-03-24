Добиться снижения сахара в крови можно, контролируя вес тела, правильно питаясь, избегая стресса и занимаясь спортом на постоянной основе. Такие выводы сделали американские медики, выводы которых приводит портал Eat This, Not That!
Как отмечает врач Эми Хесс-Фишл, поддерживать сахар на нормальном уровне помогает сбалансированная диета, предполагающая контроль за употреблением углеводов и сахара, большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых, а также отказ от алкоголя.
Учёные подчеркнули, как важно диабетикам следить за весом тела, не допуская его повышения.
"Наши результаты показывают, что даже если у вас диабет 2 типа в течение 6 лет, ремиссия заболевания возможна (при снижении лишнего веса)", — отмечает доктор медицинских наук Майкл Лин.
Врачи отметили, что диабетикам важно заниматься спортом, но делать это нужно под контролем врача.
Стресс также является фактором, провоцирующим диабет, поэтому важно научиться его контролировать.
"Для людей с диабетом управление стрессом — это не только поиск способов расслабиться, но и контроль уровня глюкозы в крови. Ваше тело вырабатывает гормоны стресса, когда находится в состоянии стресса. Эти гормоны могут повышать уровень глюкозы в крови, что затрудняет управление диабетом. Стресс также может влиять на уровень глюкозы в крови другими способами: он может мешать сосредоточиться на лечении диабета", — цитирует портал Американскую диабетическую ассоциацию.
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