Инфекционист рассказала о страшных последствиях стелс-"омикрона"

Число заболевших коронавирусом в России снижается с каждым днём, однако последствия COVID-19 по-прежнему могут стать фатальными для организма. Сейчас начинает распространяться новый штамм стелс-"омикрон", и он довольно опасен. Такое мнение высказала инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметила, что чаще всего всё также встречаются тромбы, которые приводят к ампутациям и потере зрения.

К опасным последствиям доктор, ежедневно работающая в ковидном госпитале, отнесла проблемы с сахаром, диабет, сосудистые нарушения, тахикардии, инфаркт и инсульт.

"Омикрон" теперь одинаково поражает и взрослых, и детей, их количество сравнялось, добавила врач. Она также заострила внимание на важности прививок, отметив, что они не только защищают от коронавируса, но и помогают перенести его легче, избежав страшных последствий.