Число заболевших коронавирусом в России снижается с каждым днём, однако последствия COVID-19 по-прежнему могут стать фатальными для организма. Сейчас начинает распространяться новый штамм стелс-"омикрон", и он довольно опасен. Такое мнение высказала инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметила, что чаще всего всё также встречаются тромбы, которые приводят к ампутациям и потере зрения.
К опасным последствиям доктор, ежедневно работающая в ковидном госпитале, отнесла проблемы с сахаром, диабет, сосудистые нарушения, тахикардии, инфаркт и инсульт.
"Омикрон" теперь одинаково поражает и взрослых, и детей, их количество сравнялось, добавила врач. Она также заострила внимание на важности прививок, отметив, что они не только защищают от коронавируса, но и помогают перенести его легче, избежав страшных последствий.
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