Бесконтрольный приём обезболивающих средств нередко приводит к почечной или печёночной недостаточности, а также к другим серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.
В интервью Москве 24 кандидат медицинских наук отметила, что многие пациенты пытаются с помощью таких лекарств заглушить боль в животе. Однако, как пояснила специалист, врачи назначают совершенно другое лечение, узнав об этом симптоме.
"При болях в животе обезболивающие препараты мы не назначаем, потому что они могут скрыть симптомы острого живота. А это иногда может стоить жизни", — сказала медик.
Романенко добавила, что печень и почки — пути выведения всех обезболивающих средств. Если человек на протяжении длительного срока принимает такие лекарства, то эти органы начинают повреждаться. В дальнейшем пациент, как правило, сталкивается с острой почечной или печёночной недостаточностью.
По словам врача, долгий приём обезболивающих иногда приводит к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой железы, анемии, геморрагическому синдрому, язве желудка.
"Нет безопасных препаратов, поэтому мы назначаем обезболивающие на три-семь дней", — заключила Романенко.
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