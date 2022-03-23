Врач Романенко: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни

Бесконтрольный приём обезболивающих средств нередко приводит к почечной или печёночной недостаточности, а также к другим серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

В интервью Москве 24 кандидат медицинских наук отметила, что многие пациенты пытаются с помощью таких лекарств заглушить боль в животе. Однако, как пояснила специалист, врачи назначают совершенно другое лечение, узнав об этом симптоме.

"При болях в животе обезболивающие препараты мы не назначаем, потому что они могут скрыть симптомы острого живота. А это иногда может стоить жизни", — сказала медик.

Романенко добавила, что печень и почки — пути выведения всех обезболивающих средств. Если человек на протяжении длительного срока принимает такие лекарства, то эти органы начинают повреждаться. В дальнейшем пациент, как правило, сталкивается с острой почечной или печёночной недостаточностью.

По словам врача, долгий приём обезболивающих иногда приводит к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой железы, анемии, геморрагическому синдрому, язве желудка.

"Нет безопасных препаратов, поэтому мы назначаем обезболивающие на три-семь дней", — заключила Романенко.