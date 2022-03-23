Психолог раскрыла основные причины расстройства пищевого поведения

Различные жизненные обстоятельства могут стать причиной расстройства пищевого поведения. Иногда есть связь с психологическими недугами, а в ряде случаев проблема в генетике. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснила, что расстройство пищевого поведения может проявляться тремя способами:

анорексией,

булимией

и компульсивным, или психогенным перееданием.

По словам эксперта, при анорексии человек не просто намеренно отказывается от еды. Он имеет ещё пониженную массу тела и воспринимает себя негативно. Человек начинает истязать себя диетами, не употребляет в пищу калорийные, жирные и кондитерские продукты, доводит себя до истощения физическими тренировками. При этом корни проблемы могут идти из детства.

При булимии вес пациента может быть нормальным, а то и немного избыточным, добавила собеседник издания. Но определить недуг можно по приступам переедания, которые ещё называют волчьим голодом. Это когда человек полностью опустошает холодильник, а затем у него появляется чувство вины и приступ индуцированной рвоты. Причина булимии также может скрываться в прошлом из детства.

У некоторых людей пищевые расстройства приводят к компульсивному перееданию. Постоянно поглощая пищу, они таким образом борются с тревогами и переживаниями в жизни. Чаще всего у них есть лишний вес, по поводу которого они и обращаются за помощью к врачу, добавила Гладышева.

Вообще расстройства пищевого поведения лечатся в специализированных клиниках под наблюдением различных специалистов, в том числе и психологов, так как в данном случае требуется комплексный подход, заключила эксперт.