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Автор Николай Ткаченко

Психолог объяснила, как быстро вернуться к жизни при сильном стрессе

Здоровье

Когда есть ощущение, что мир за окном вскоре рухнет, а поддержки ждать неоткуда, как и нечем залечить душевные раны, нужно стараться сохранить самообладание любой ценой. Это поможет избежать фатальных последствий. Уникальной методикой, почти мгновенно избавляющей от чувства апатии или стресса, поделилась психолог-консультант Елена Родионова в интервью "Пятому каналу".

Психолог объяснила, как быстро вернуться к жизни при сильном стрессе

Эксперт пояснила, что чувство полного упадка сил, когда нарастает негатив, — явление вполне нормальное. Но поддаваться ему ни в коем случае нельзя, так как люди, не имеющие желания жить, оказываются на дне своеобразной спирали, так называемой "воронки истощения".

Чтобы не допустить этого, в стрессе нужно направить внимание на то, что приносит удовольствие, заметила специалист. А любое удовольствие, по её словам, это энергия, которую можно взять только из действия.

Для избавления от накативших грустных мыслей нужно больше времени проводить в различных активностях, объяснила собеседник канала. Можно, например, слушать любимую музыку, петь, танцевать, ходить в гости, гулять на воздухе, общаться с людьми и животными, играть в какие-то игры, читать бумажные книги, рисовать, медитировать, обязательно заниматься спортом и энергетическим дыханием.

"Когда мы напитаны энергией, мы сразу отличаемся от окружающих людей. У нас много сил и энергии, мы знаем, что нам нужно и видим вектор движения. Наша главная задача — напитаться высокочастотной энергией и не сливать её ни в прошлое, ни в будущее. Запомните: вы есть здесь и сейчас с вашей картиной жизни, с вашим окружением, вашим телом, вашими желаниями", — заключила психолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы депрессия психология
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