Неврологи из США раскрыли неочевидные причины плохого сна

Американские врачи-неврологи считают, что зачастую пациенты не могут качественно выспаться ночью из-за серьёзных заболеваний, о наличии которых они даже не подозревают, сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Как отметила невролог Далия Лоренцо, самая распространённая причина нарушения сна — апноэ. Его основными симптомами являются:

громкий храп;

сонливое состояние днём;

лишний вес.

По её словам, у пациентов с таким недугом нарушаются функции дыхания, когда воздух полностью не заполняет лёгкие, а уровень кислорода в крови начинает падать. В этой ситуации мозг посылает сигналы о пробуждении, поэтому люди с апноэ нередко проводят всю ночь в поверхностном сне.

Врач Томас Хаммонд заявил, что ещё одна причина плохого сна — синдром беспокойных ног, при котором пациент испытывает неприятные ощущения в конечностях и вынужден двигать ими. Он подчеркнул: на фармацевтическом рынке есть много лекарств, позволяющих побороть этот недуг.

Также у людей, которые плохо высыпаются, иногда диагностируют нарушения работы нижних отделов головного мозга.

"При появлении настораживающих симптомов неврологи советуют немедленно обращаться к специалистам. Кроме того, следует отказаться от кофеина за четыре-пять часов до сна", — пишет ETNT.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.