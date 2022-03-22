Практически у всех пациентов, перенёсших коронавирус, проявляются отложенные последствия инфекции. Таких симптомов на сегодня насчитывается около 200. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Болибок.
Специалист отметил, что постковидный синдром — это и есть отложенные последствия, и развиваются они в любом случае, даже у тех, кто перенёс болезнь относительно легко или бессимптомно.
Доктор пояснил, что основные осложнения могут проявляться не только тромбозами, инсультами, инфарктами, но и слабостью, хронической усталостью, метнальными расстройствами, туманом в голове, аутоиммунными заболеваниями, болезнями внутренних органов.
Проявляться последствия ковида могут через длительное время после острой фазы. А насторожиться стоит при таких признаках как потеря памяти, невнимательность, тягостное расстройство, которое может привести к временной или стойкой нетрудоспособности.
Болибок также предупредил в беседе с "Вечерней Москвой", что коронавирус может стать проявителем всех скрытых процессов. Есть примеры, когда у людей, вылечивших десятки лет назад панкреатит или дизентерию, эти недуги возвращались снова.
Объясняется это тем, что инфекция поражает внутреннюю оболочку сосудов, а капилляры помнят, какой орган был повреждён ранее, из-за чего происходит рецидив, заключил собеседник издания.
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