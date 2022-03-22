Эндокринолог рассказала, какие болезни можно "увидеть" на пятках

Многие люди связывают трещины на пятках только с внешним видом стопы. Но в ряде случаев они могут стать причиной серьёзного дискомфорта: болеть и кровоточить. Из-за чего могут трескаться пятки и как справиться с этой проблемой, рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

Специалист пояснила в беседе с Пятым каналом, что места, которые служат для опоры костей (а к ним относится и область пяток), постоянно подвергаются механическим воздействиям, усиливающимся при нарушении осанки, длительной физической активности и деформации стопы. Чем больше воздействие, тем быстрее идёт повреждение клеток поверхностного слоя эпидермиса. Они начинают делиться и утолщаться. Эластичность кожи теряется, также нарушается чувствительность и кровоснабжение.

Но причинами появления трещин могут быть и гормональные нарушения в организме, такие как:

сахарный диабет,

постменопауза,

витаминная недостаточность,

аллергические реакции,

псориаз

или грибковое поражение кожи стоп.

И в этих случаях потребуется помощь врача, который назначит необходимые препараты для лечения основного заболевания.

Нарушить кровоснабжение эпидермиса и вызвать трещины на ногах могут также варикоз, атеросклероз сосудов нижних конечностей и хроническая сердечная недостаточность, заключила собеседник канала.