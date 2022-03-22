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Автор Николай Ткаченко

Эндокринолог рассказала, какие болезни можно "увидеть" на пятках

Здоровье

Многие люди связывают трещины на пятках только с внешним видом стопы. Но в ряде случаев они могут стать причиной серьёзного дискомфорта: болеть и кровоточить. Из-за чего могут трескаться пятки и как справиться с этой проблемой, рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

Эндокринолог рассказала, какие болезни можно "увидеть" на пятках

Специалист пояснила в беседе с Пятым каналом, что места, которые служат для опоры костей (а к ним относится и область пяток), постоянно подвергаются механическим воздействиям, усиливающимся при нарушении осанки, длительной физической активности и деформации стопы. Чем больше воздействие, тем быстрее идёт повреждение клеток поверхностного слоя эпидермиса. Они начинают делиться и утолщаться. Эластичность кожи теряется, также нарушается чувствительность и кровоснабжение.

Но причинами появления трещин могут быть и гормональные нарушения в организме, такие как:

  • сахарный диабет,
  • постменопауза,
  • витаминная недостаточность,
  • аллергические реакции,
  • псориаз
  • или грибковое поражение кожи стоп.

И в этих случаях потребуется помощь врача, который назначит необходимые препараты для лечения основного заболевания.

Нарушить кровоснабжение эпидермиса и вызвать трещины на ногах могут также варикоз, атеросклероз сосудов нижних конечностей и хроническая сердечная недостаточность, заключила собеседник канала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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