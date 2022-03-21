Врач-невролог Царёва предупредила о смертельной опасности снотворных

Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва сообщила, что многие снотворные препараты обладают успокоительным действием. По её словам, это может привести к подавлению дыхания во время сна.

Специалист подчеркнула: снотворное перед сном нужно употреблять только в том случае, если врач действительно назначил этот препарат. В интервью URA.RU медик заострила внимание на том, что данные лекарства могут представлять смертельную опасность для некоторых пациентов.

"Помимо того, что снотворные препараты расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание", — сказала Царёва.

Она добавила, что профессиональный врач всегда оценивает риски и подбирает безопасные для организма лекарственные средства.

Также сомнолог предупредила о возможном возникновении зависимости из-за длительного приёма снотворных. Медик порекомендовала для лечения бессонницы использовать прежде всего когнитивно-поведенческую терапию.

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