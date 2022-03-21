Врач объяснила, как противостоять весенней аллергии

Медицинские специалисты рассказали, как уберечь себя весной от последствий аллергии. По словам иммунолога Татьяны Борисовой, обычно неприятную реакцию организма вызывает пыльца в воздухе.

Специалист перечислила следующие симптомы весенней аллергии:

чешущиеся глаза,

отёкшие веки,

насморк,

кашель,

кожные высыпания.

Как подчеркнула эксперт, подобное состояние организма является поводом обратиться к врачу. Не стоит лечиться травами и краситься натуральными растительными компонентами, предупредила аллерголог.

"Во время цветения тех растений, на которые есть негативная реакция, нужно реже находиться на улице, использовать очки, респиратор или носовые фильтры. В квартире можно установить систему для фильтрации воздуха. При возвращении домой стоит промыть глаза и нос физраствором", — сказала Борисова в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Вместе с этим иммунолог порекомендовала следить за своим питанием. Если человек страдает из-за берёзы и ольхи, ему нельзя употреблять яблоки, груши, вишню и орехи, отметила специалист. Она добавила, что в случае аллергической реакции на полынь рекомендуется не есть арбуз, дыню, халву, подсолнечное масло. Также эксперт посоветовала включить в рацион телячью печень, бобовые и брокколи, поскольку в них содержится много фолиевой кислоты, которая укрепляет иммунитет.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла мифы об авокадо. По словам врача, этот продукт может быть опасным и вызвать аллергию.

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