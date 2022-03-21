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Автор Николай Ткаченко

Диетолог Соломатина назвала продукты, снижающие тревожность

Здоровье

Чтобы снизить тревожность, раздражительность и преодолеть стрессовое состояние, в рацион нужно включить продукты, которые стимулируют выработку триптофана. Это аминокислота, из которой образуется гормон счастья — серотонин. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина назвала продукты, снижающие тревожность

Специалист объяснила, что для выработки триптофана нужна глюкоза. А если её в организме не хватает, процесс прерывается. Человеком это сразу же ощущается, поскольку настроение резко меняется, появляется стресс и повышается тревожность.

"Полезным источником глюкозы могут выступать ломтик темного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина", — заметила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Она добавила, что подавить состояние стресса могут и такие вещества, как нейромедиаторы. В большом количестве они присутствуют в индейке, томатах, бананах и буром рисе.

Продукты с высоким содержанием витаминов группы В также способны оказать расслабляющий и успокаивающий эффект. Много их в печени и мясе птицы, крупах. Снизить тревогу может и магний, который есть в зелёных овощах, орехах, рыбе нежирных сортов и семечках льна.

Дополнительный источнико "хорошего настроения" — это пребиотики, содержащиеся в большом количестве в овощах, хлебе с отрубями и цельном зерне. А полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которыми богаты морепродукты, снижают тревожность, улучшают мозговую деятельность, обмен веществ и стабилизируют эмоциональное состояние, заключила специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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