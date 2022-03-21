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Автор Николай Ткаченко

Терапевт раскрыла два важных правила чихания

Здоровье

Частое и долгое чихание может быть проявлением какого-либо неврологического заболевания. Кроме того, чихание способно привести к осложнениям в виде повреждения барабанной перепонки или сосудов и некоторым другим серьёзным последствиям. Об этом рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

Терапевт раскрыла два важных правила чихания

Специалист пояснила в беседе с Пятым каналом, что чихание является, как правило, только триггером для тех состояний, которые уже имеются у человека. Например, у него есть аневризма какого-то сосуда, а чихание может спровоцировать её разрыв.

Доктор добавила, что чаще чихание — следствие вирусных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и ринит. Одной из частых причин чихания является аллергия, в том числе на яркий свет и на солнце, на мелкие раздражители, попадающие в носоглотку.

Терапевт подчеркнула, что чихание в целом — процесс безопасный и нормальный. Он является безусловным рефлексом для человека, который нужен для очищения носоглотки от газов, слизи и пыли.

Однако нужно соблюдать два правила. Первое — нельзя чихать с закрытым носом и ртом. И второе — если кто-то находится рядом, обязательно нужно отвернуться или отойти в сторону, заключила врач собеседник канала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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