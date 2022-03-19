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Автор Николай Ткаченко

Врач Кондрахин назвал симптомы, при которых смертельно опасно водить машину

Здоровье

Поездку на машине стоит отложить при ухудшении самочувствия и снижении концентрации внимания. Садиться за руль нельзя и при обострении ряда хронических заболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин назвал симптомы, при которых смертельно опасно водить машину

Врач напомнил правила дорожного движения, в которых есть запрет на вождение в состоянии, когда человеку плохо, и он чувствует, что не может выполнять определенные функции, которые требуют повышенного внимания. К подобным состояниям можно отнести головокружение, интоксикацию или слабость. После перенесённых тяжёлых заболеваний и операций также лучше отложить поездки.

По словам доктора, управлять автомобилем во время опасных для жизни состояний нельзя.

"Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, когда возникают боли за грудиной, высокое артериальное давление (гипертонический криз), прединсультное состояние, инсульт, садиться за руль запрещено", — пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Не стоит планировать поездки за рулём и в состоянии ОРВИ с высокой температурой, потливостью, головными болями и интоксикацией, а также если имеются проблемы с вестибулярным аппаратом, нарушения в опорно-двигательном аппарате, повреждения нижних или верхних конечностей, заключил Кондрахин.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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