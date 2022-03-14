Психиатр Шуров дал советы, как перестать беспокоиться в сложившейся ситуации

Многим людям сейчас бывает тяжело справляться со своими эмоциями из-за массы тревожных новостей с Украины и непростой обстановки в мире. Советы, как перестать испытывать беспокойство, дал врач-психиатр Василий Шуров в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист заметил, что куда-то бежать и паниковать точно не надо. Как и скупать гречку и сахар. В состоянии паники выделяется адреналин, который "отключает" здравый смысл, пояснил он.

Доктор добавил, что для психики сегодня очень вреден бесконечный информационный поток, в котором большое количество фейков и фальшивок. Поэтому от фронтов информационной войны нужно максимально удалиться и не принимать скоропалительных решений.

По словам психиатра, мы совершенно не можем влиять на происходящие процессы, однако уменьшить количество зла в мире способно уменьшить наше спокойствие.

Врач посоветовал выбрать и использовать 1-2 профессиональных источника новостей, которые описывают события без оценочных суждений, реже заходить в соцсети и не действовать спонтанно. Чтобы "охладить" голову, нужно дать себе время как минимум сутки перед принятием решения.

Также нужно приучить себя к прогулкам, даже если любви к физическим нагрузкам раньше не было, и строго соблюдать режим сна и бодрствования, поскольку недосыпание является главным врагом душевного здоровья, заключил Шуров.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.