Многим людям сейчас бывает тяжело справляться со своими эмоциями из-за массы тревожных новостей с Украины и непростой обстановки в мире. Советы, как перестать испытывать беспокойство, дал врач-психиатр Василий Шуров в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист заметил, что куда-то бежать и паниковать точно не надо. Как и скупать гречку и сахар. В состоянии паники выделяется адреналин, который "отключает" здравый смысл, пояснил он.
Доктор добавил, что для психики сегодня очень вреден бесконечный информационный поток, в котором большое количество фейков и фальшивок. Поэтому от фронтов информационной войны нужно максимально удалиться и не принимать скоропалительных решений.
По словам психиатра, мы совершенно не можем влиять на происходящие процессы, однако уменьшить количество зла в мире способно уменьшить наше спокойствие.
Врач посоветовал выбрать и использовать 1-2 профессиональных источника новостей, которые описывают события без оценочных суждений, реже заходить в соцсети и не действовать спонтанно. Чтобы "охладить" голову, нужно дать себе время как минимум сутки перед принятием решения.
Также нужно приучить себя к прогулкам, даже если любви к физическим нагрузкам раньше не было, и строго соблюдать режим сна и бодрствования, поскольку недосыпание является главным врагом душевного здоровья, заключил Шуров.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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