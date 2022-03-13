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Автор Екатерина Широкова

Терапевт Лапа рассказала, как справится с метеочувствительностью

Здоровье

Перепады атмосферного давления и метео изменения всё чаще беспокоят молодых людей, заявила врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, пациенты жалуются на головные боли, усталость и разбитость.

Терапевт Лапа рассказала, как справится с метеочувствительностью

Как подчеркнула врач, в такие моменты метеозависимым людям необходимо контролировать перепады артериального давления.

"Если низкое давление, всё очень просто: пьём крепкий сладкий чай, улучшаем самочувствие и спокойно переносим катаклизмы со стороны давления. Если давление высокое — появляются головные боли, локализация боли в сердце, — тогда мы принимаем более серьёзную терапию, которая называется скорой помощью, дополнительно к той терапии, которая назначена врачом", — рассказала терапевт в беседе с RT.

Кроме того, врач подчеркнула, что только специалист может назначить препараты, которые помогут справиться с симптомами. Самостоятельно подбирать себе таблетки не стоит, резюмировала Лапа.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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