Учёный назвал страны, из-за которых начнутся новые пандемии

Учёный Владимир Тимошилов рассказали о странах, с которых могут начаться новые пандемии. По мнению специалиста, в группе риска находятся государства с низким уровнем гигиены и большим населением.

"Темой номер один, кроме глобального изменения климата, должен стать вопрос санитарии, особенно в странах густонаселённых, таких, как Индия, Китай. Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии", — сказал Тимошилов.

Он напомнил, что из этих стран в мир попали такие опасные заболевания, как:

Эбола,

COVID-19,

грибковые пневмонии.

Не только санитарная обстановка Индии и Китая представляет угрозу, но и Африки, Бангладеша, отметил эксперт. Он подчеркнул, что в этих странах мусор и мёртвых людей сбрасывают в водоёмы. Чтобы не допустить распространение опасных болезней, необходимо уничтожать антисанитарные рынки и товары, оздоравливать население, заключил учёный в беседе с URA.RU.

По данным Оперативного штаба на 11 марта, в России за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 50 743 человека. Скончались из-за новой инфекции 674 пациента. Коллективный иммунитет граждан нашей страны, по информации на четвёртое марта, составил 56%.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.