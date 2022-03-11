Невролог перечислила ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет

Нейрофизиолог Елена Анисимова рассказала о ранних проявлениях инсульта у людей до 45 лет. По данным специалиста, стоит обратить внимание на боль в области затылка, онемение конечностей и половины лица.

"Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечёткость выговаривания фраз, затруднение глотания", — объяснила эксперт в разговоре с URA.RU.

Если человек замечает подобные симптомы, необходимо записаться к неврологу и сделать МРТ, подчеркнула врач. Также она назвала группы риска развития инсульта. Вероятность пострадать из-за нарушения мозгового кровообращения повышается при следующих факторах:

стресс,

заболевание COVID-19 в прошлом,

сахарный диабет,

гипертоническая болезнь.

Ранее российские учёные назвали предвестника ишемического инсульта. По информации специалистов, особая головная боль может свидетельствовать о соответствующих нарушениях.

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