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Автор Евгения Васильева

Невролог перечислила ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет

Здоровье

Нейрофизиолог Елена Анисимова рассказала о ранних проявлениях инсульта у людей до 45 лет. По данным специалиста, стоит обратить внимание на боль в области затылка, онемение конечностей и половины лица.

Невролог перечислила ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет

"Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечёткость выговаривания фраз, затруднение глотания", — объяснила эксперт в разговоре с URA.RU.

Если человек замечает подобные симптомы, необходимо записаться к неврологу и сделать МРТ, подчеркнула врач. Также она назвала группы риска развития инсульта. Вероятность пострадать из-за нарушения мозгового кровообращения повышается при следующих факторах:

  • стресс,
  • заболевание COVID-19 в прошлом,
  • сахарный диабет,
  • гипертоническая болезнь.

Ранее российские учёные назвали предвестника ишемического инсульта. По информации специалистов, особая головная боль может свидетельствовать о соответствующих нарушениях.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 инсульт коронавирус головная боль сахарный диабет
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