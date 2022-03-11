Инфекционист назвала болезни, которые остаются навсегда после коронавируса

Коронавирус может привести не только к обострению хронических заболеваний, но и спровоцировать появление недугов, которые не поддаются лечению в дальнейшем и остаются навсегда. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Она сослалась на данные исследований, согласно которым у 15% из 100 граждан после коронавируса начинает развиваться сахарный диабет первого и второго типа. Причём у 2% возбудитель уже был, а ковид подтолкнул его раннее проявление. Но у 13% заболевание возникло впервые.

Массовой среди тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, стал и фиброз лёгких, добавила доктор.

В зависимости от штамма COVID-19 вызывает пневмонию, переходящую в фиброз, пояснила инфекционист. В итоге происходит разрастание легочной ткани, она начинает покрываться рубцами. Пораженные области компенсируются не полностью в период восстановления, а на многих участках лёгких рубцы могут оставаться навсегда.

По словам специалиста, часть пациентов может столкнуться с воспалительным поражением щитовидной железы, которое опасно довольно быстрым переходом в хроническую стадию. Тиреоидит, спровоцированный коронавирусом остается уже навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затруднение глотания, диффузные изменения и нарушения функции железы.

В список последствий, с которыми приходится жить пациентам после COVID-19, также входят воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты, кардиосклероз.

Перечисленные последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, поэтому есть смысл пройти дополнительные обследования, даже если нет никаких жалоб на здоровье, заключила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

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