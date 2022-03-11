Вспомним про COVID-19: эндокринолог Гончарова рассказала, как избежать тромбоза

У пациентов, переболевших коронавирусом, нередко врачи обнаруживают признаки тромбоза. При этом не только сразу после перенесённого заболевания, но и в течение продолжительного времени. В беседе с Pravda.Ru врач высшей категории, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала, как избежать "густой крови" после перенесённого вируса.

Врач объяснил, как избежать тромбоза после CОVID-19

По словам эндокринолога, признаки тромбоза могут проявиться и через неделю, после выздоровления, и через месяц. Именно поэтому важно наблюдаться у врачей и периодически сдавать анализ на показатели D-димера.

"Это белковый маркер, который характеризирует риск тромбозов сегодня и сейчас. И, соответственно, профилактические дозы или лечебные рассчитываются от характеристик клинического анализа крови, D-димера и других показателей, которые входят в протокол применения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии", — пояснила Гончарова.

Как подчеркнула врач, антикоагулянтная и антиагрегантная терапии направлены на то, чтобы предотвратить "спаивание" клеток крови, что ведёт к образованию тромбов. Но, как пояснила Гончарова, пациенту, исходя из анализов, назначается одна из них.

"И антикоагулянты, и антиагреганты имеют разные точки приложения. Поэтому в данном случае мы говорим о той группе химических веществ, которые действуют на определённое звено. Не в целом, а на одно из…" — пояснила врач. — "Нельзя всем назначить одну и ту же дозу на неопределённый срок. Это неправильно. Все наши пациенты разные. И пациенты с сахарным диабетом, и пациенты с диабетом и беременностью".

Как подчеркнула врач, любители самолечения в данном вопросе в прямом смысле рискуют жизнью.

Выбирая самостоятельно, как кажется пациенту, подходящую ему терапию, есть вероятность, что у одного может открыться кровотечение, а у другого ускорится образование тромбов.

"Страшно как недооценить угрозу тромбоза, так и перелечить, и вызвать риск кровотечения. Поэтому я очень прошу пациентов регулярно следовать рекомендациям лечащего доктора и обязательно в рекомендованные сроки сдавать клинический анализ крови, уровень D-димера, коагулограмму и другие показатели", — резюмировала Гончарова.