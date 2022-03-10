Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек

Люди, страдающие почечными заболеваниями, должны питаться сбалансировано, небольшими порциями 5-6 раз в день. При этом диета должна строиться на принципах здорового питания, но в ряде случаев — с ограничением белков. Об этом рассказала диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Врач заметила, что в качестве источников белка следует использовать мясо и птицу нежирных сортов, преимущественно в отварном виде, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, яйца, и ограничено — рыбу. Однако при ограничении белка необходимо учитывать степень снижения почечной функции.

Доктор напомнила о необходимости исключить из рациона маринады, соленья, копчёности, консервированную пищевую продукцию, готовить пищу следует без соли, а уже затем добавлять её в блюда в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Общее количество соли должно быть ограничено до 5 граммов в день и менее.

Диетолог добавила, что людям с хронической болезнью почек и почечной недостаточностью нужно ограничивать вызывающие метеоризм продукты (капусту, редьку, бобовые), а также выбирать овощи и фрукты с невысоким содержанием калия, так как это может привести к гиперкалиемии и нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы.

Продуктов с высоким содержанием фосфатов (твердых и плавленых сыров, субпродуктов, орехов и семян, дрожжей, яичных желтков) также следует избегать, поскольку они могут привести к проблемам с костями, заключила Стародубова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.