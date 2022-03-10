EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек

Здоровье

Люди, страдающие почечными заболеваниями, должны питаться сбалансировано, небольшими порциями 5-6 раз в день. При этом диета должна строиться на принципах здорового питания, но в ряде случаев — с ограничением белков. Об этом рассказала диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек

Врач заметила, что в качестве источников белка следует использовать мясо и птицу нежирных сортов, преимущественно в отварном виде, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, яйца, и ограничено — рыбу. Однако при ограничении белка необходимо учитывать степень снижения почечной функции.

Доктор напомнила о необходимости исключить из рациона маринады, соленья, копчёности, консервированную пищевую продукцию, готовить пищу следует без соли, а уже затем добавлять её в блюда в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Общее количество соли должно быть ограничено до 5 граммов в день и менее.

Диетолог добавила, что людям с хронической болезнью почек и почечной недостаточностью нужно ограничивать вызывающие метеоризм продукты (капусту, редьку, бобовые), а также выбирать овощи и фрукты с невысоким содержанием калия, так как это может привести к гиперкалиемии и нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы.

Продуктов с высоким содержанием фосфатов (твердых и плавленых сыров, субпродуктов, орехов и семян, дрожжей, яичных желтков) также следует избегать, поскольку они могут привести к проблемам с костями, заключила Стародубова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Диета для долголетия: Снижение калорий продляет жизнь
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диета
Sberbank
Новости
Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост
Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек
Nintendo и Sony приостановили поставки игровых приставок в РФ
Война чужими руками: США поссорились с Польшей из-за самолётов для Украины
В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США
Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "Как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Последние материалы
Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост
Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек
Nintendo и Sony приостановили поставки игровых приставок в РФ
Война чужими руками: США поссорились с Польшей из-за самолётов для Украины
В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США
Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "Как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников