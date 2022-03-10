Биолог Глотов: антитела после "омикрона" могут не защитить от новых заражений

Иммунная прослойка, которая формируется в результате перенесённого нового штамма коронавируса "омикрона", не даёт гарантию, что человек не заболеет повторно COVID-19, заявил завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов.

По его словам, даже переболевший новым штаммом может через короткое время снова "подхватить" этот вид вируса.

"А иммунная прослойка будет защищать людей или нет? Никто не знает. И будет защищать в какой степени? Будет ли защищать от тяжёлого ковида, допустим, сейчас многие считают, что те, кто переболел, потом тяжело не болеют. Не факт. А от заражения защищать, в этом я сомневаюсь", — пояснил биолог в беседе с URA.RU.

Кроме того, как подчеркнул Глотов, в России возможна волна ещё более нового штамма: гибрида "омикрона" и "дельты".

"Сейчас говорят, что по стране может прокатиться волна "дельтакрона", — резюмировал Глотов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.