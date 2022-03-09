Врач назвал полезную замену фастфуду: "Прекрасный перекус"

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, чем можно заменить еду из популярных ресторанов быстрого питания. Как отметил специалист, в этом вопросе помогут, например, нежирная курица и кисломолочные напитки.

В качестве примера полезной замены фастфуда врач привёл бутерброд. Эксперт посоветовал положить на кусок зернового хлеба лист салата или шпината, немного солёную куриную грудку и помидоры. Также хорошо повлияет на работу организма овощные нарезки, подчеркнул диетолог.

"В лаваш можно много всего завернуть. Например, творог, хлопья, пару колёсиков помидора и можно немного натереть сыра, чтобы было что-то солёное. И всё заворачиваем в лаваш. Получается такой прекрасный перекус" — сказал Гинзбург, слова которого приводит NEWS.ru.

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