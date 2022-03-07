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Автор Евгения Васильева

Хирург рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать хруст в коленях

Здоровье

Врач Никита Геращенко объяснил, в каких ситуациях стоит обратить внимание на хруст в коленях. По словам специалиста, этот звук может оказаться признаком неправильной работы суставов.

Хирург рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать хруст в коленях

Как отметил эксперт, обычный хруст не является поводом для обращения к врачу. Таким образом двигаются мягкие ткани, пояснил хирург. Однако щёлканье тела можно услышать и по другим причинам, предупредил Геращенко.

"Следующая частая причина хруста в коленном суставе — артроз коленного сустава. Это дегенеративное заболевание, при котором разрушается хрящ, нарушается гладкость суставных поверхностей, происходит избыточное трение, зацепление дефектов друг о друга, сопровождающееся болевым синдромом во время или после щелчка", — сказал эксперт, слова которого приводит 5-tv.ru.

Из-за этого заболевания, которое называют гонартрозом, может произойти деформация конечностей, а также возникнуть инвалидность, добавил специалист. В качестве ещё одной причины хруста в коленях врач назвал "суставных мышей", то есть присутствие инородного тела в суставной капсуле. Обычно это происходит после травм, сказал хирург. По его мнению, щёлканье не стоит игнорировать, если оно сопровождается болью.

Ранее терапевт Артем Ранюшкин рассказал, как избавиться от опасного хруста в коленях. Как заявил эксперт, в этом случае необходимо заниматься лечебной физкультурой и получать массаж.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ХРУСТ В КОЛЕНЯХ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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