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Автор Николай Ткаченко

Терапевт объяснил, какие таблетки нельзя совмещать с едой

Здоровье

Лекарства могут быть несовместимы с некоторой едой, это показывает статистика. Чтобы обеспечить эффективное действие препаратов и не навредить организму, нужно соблюдать определённые правила. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

Терапевт объяснил, какие таблетки нельзя совмещать с едой

Специалист объяснил, что самый прихотливый препарат это антибиотик. С ним нельзя употреблять молочные продукты, так как они ослабляют действие лекарства. Обязательно нужно отказаться от алкоголя и еды с кислым вкусом: газировок, фруктов, блюд с уксусом.

Антидепрессанты не сочетаются с квашеной капустой, выдержанными сырами, куриной и говяжьей печенью, вяленой рыбой. В этих продуктах есть тирамин, при взаимодействии с ингибиторами моноаминоксидазы, которые входят в состав препаратов, может резко подняться артериальное давление.

Статины не сочетаются с грейпфрутами. В грейпфруте есть вещества, которые блокируют действие ферментов печени, перерабатывающих статины. Это может привести к разрушению мышц в результате повышения уровня статинов в организме, пояснил доктор.

Кроверазжижающие препараты нельзя принимать с клюквой и клюквенным соком, это может привести к внутреннему кроветечению. При приеме аспирина пища должна содержать минимум белков, жиров и углеводов. Цитрусовые вместе с аспирином раздражают желудок, добавил специалист.

Болеутоляющие несовместимы с копчеными продуктами, так как они снижают эффективность лекарств. При приеме гормональных препаратов следует употреблять молочные продукты, ягоды, рыбу, сухофрукты и тыкву, чтобы нормализовать метаболизм, отметил терапевт в беседе с "Радио 1".

С чаем, кофе, сладким и мучным, молочными продуктами и орехами не стоит употреблять препараты с железом. Перечисленные продукты затрудняют всасывание железа. Одновременно с противоревматоидными лекарствами стоит отказаться от грибов, жареных блюд, сырых овощей и фруктов, рыбных и мясных бульонов.

Железосодержащие препараты несовместимы с кофе, чаем, мучным и сладким, молочными продуктами и орехами. Эти продукты затрудняют усвоение железа в организме, заключил врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Почему России не хватает дешевых лекарств?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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