Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала частые кожные проявления "омикрона"

Примерно 5% пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 сталкиваются с кожными проявлениями инфекции. Об этом сообщила эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В интервью изданию "Известия" она отметила, что заболевшие приходят к специалистам как с ярко выраженными высыпаниями по всему телу, так и с еле заметными пятнами на руках.

"Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами", — сказала Руженцова.

По её словам, сыпь при COVID-19 зачастую связана именно с действием вируса, а не с аллергическими реакциями. Поэтому в большинстве случаев она не является причиной для отмены назначенных лекарств. Наличие высыпаний — показание для более интенсивной терапии, убеждена врач.

Также специалист добавила, что пациенты стали приходить к медикам и с другими специфическими симптомами "омикрона", такими как:

Хейлит (воспаление губ с сухостью, трещинами, корочками).

Ковидные пальцы (покраснение, отёчность, пузырьки на пальцах рук и ног).

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