EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала частые кожные проявления "омикрона"

Здоровье

Примерно 5% пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 сталкиваются с кожными проявлениями инфекции. Об этом сообщила эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала частые кожные проявления "омикрона"

В интервью изданию "Известия" она отметила, что заболевшие приходят к специалистам как с ярко выраженными высыпаниями по всему телу, так и с еле заметными пятнами на руках.

"Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами", — сказала Руженцова.

По её словам, сыпь при COVID-19 зачастую связана именно с действием вируса, а не с аллергическими реакциями. Поэтому в большинстве случаев она не является причиной для отмены назначенных лекарств. Наличие высыпаний — показание для более интенсивной терапии, убеждена врач.

Также специалист добавила, что пациенты стали приходить к медикам и с другими специфическими симптомами "омикрона", такими как:

  • Хейлит (воспаление губ с сухостью, трещинами, корочками).
  • Ковидные пальцы (покраснение, отёчность, пузырьки на пальцах рук и ног).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
Sberbank
Новости
Почему делегация из Украины едет на переговоры через Польшу, объяснил политолог
Арахамия о переговорах с РФ: "Или в нужном направлении, или как русский корабль"
Пригожин порекомендовал ФСБ провести "операцию кастрации" среди селебрити
"Известия": мошенники крадут деньги под предлогом сбережения финансов от санкций
The Washington Post: Минск — продолжение Кремля, он направит войска на Украину
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала частые кожные проявления "омикрона"
Куба встала на сторону России, обвинив США и НАТО в развитии кризиса на Украине
Евросоюз "закрыл небо" для любых самолётов из России
Трамп обвинил Байдена в предательстве суверенитета Америки
Япония заявила о возможных санкциях против Минска за поддержку России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России

В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.

Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Политика. Новости и аналитика
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Российский шоу-бизнес
Лолита: дочь звонила из бомбоубежища в Киеве — "Мамочка, я не хочу умирать!"
Мир. Новости мира
Депутат Рады Кива: в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах
Ирина Шлионская Города, повторившие судьбу Содома и Гоморры Ирина Шлионская Василий Амирджанов Медведев поделился хорошими новостями о санкциях Василий Амирджанов Усам Оздемиров Гегемонии США пришёл конец — нужны новые правила Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Первый котёл замкнулся: Мариуполь окружён армией РФ
Мир. Новости мира
ЛНР: исход переговоров между РФ и Украиной зависит от адекватности Зеленского
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Политика. Новости и аналитика
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Последние материалы
"Известия": мошенники крадут деньги под предлогом сбережения финансов от санкций
The Washington Post: Минск — продолжение Кремля, он направит войска на Украину
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала частые кожные проявления "омикрона"
Куба встала на сторону России, обвинив США и НАТО в развитии кризиса на Украине
Евросоюз "закрыл небо" для любых самолётов из России
Трамп обвинил Байдена в предательстве суверенитета Америки
Япония заявила о возможных санкциях против Минска за поддержку России
Швейцарский банк: российские офшоры могут обрушить мировой финансовый рынок
Болсонару: Бразилия не поддержит резолюцию ООН против РФ из-за Украины
Небензя: ВСУ водит мир за нос, выдавая свои удары за российские
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников