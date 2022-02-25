Вирусолог оценил разрешение Минздрава РФ прививаться просроченной вакциной

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал разрешение от Минздрава РФ прививать россиян от коронавирусной инфекции просроченными препаратами.

"Сроки годности устанавливаются не на основании каких-то исследований, в результате которых выяснилось, что прошло столько-то месяцев, дальше надо всё выкинуть. Специалисты проводят процедуру по аналогии с другими вакцинами, которые давно употребляются. Есть все основания думать, что вакцина против COVID-19 годна, если она хранилась при минус 18 градусах существенно дольше, чем написано на этикетке. Так что ничего страшного в этом нет, проблемы нет", — сказал специалист.

Также он отметил, что просроченные препараты можно использовать, поскольку замороженный аденовирус со вставками белка-шипа "лежит, пить и есть не просит". По словам эксперта, такая прививка не угрожает здоровью человека.

"Вреда такая прививка не принесёт. Единственное, эффективность окажется ниже. Например, должно быть определённое число активных элементов платформы, а окажется, что там на 12% цифра условно меньше. Но это мало, что меняет. Сработать должна", — заключил Аграновский.

Ранее в СМИ сообщалось, что россиянам при вакцинации от COVID-19 стали вводить просроченные препараты. Людям предоставляют соответствующие документы от Минздрава РФ, подчёркивали журналисты.

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