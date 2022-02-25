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Автор Евгения Васильева

Вирусолог оценил разрешение Минздрава РФ прививаться просроченной вакциной

Здоровье

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал разрешение от Минздрава РФ прививать россиян от коронавирусной инфекции просроченными препаратами.

Вирусолог оценил разрешение Минздрава РФ прививаться просроченной вакциной

"Сроки годности устанавливаются не на основании каких-то исследований, в результате которых выяснилось, что прошло столько-то месяцев, дальше надо всё выкинуть. Специалисты проводят процедуру по аналогии с другими вакцинами, которые давно употребляются. Есть все основания думать, что вакцина против COVID-19 годна, если она хранилась при минус 18 градусах существенно дольше, чем написано на этикетке. Так что ничего страшного в этом нет, проблемы нет", — сказал специалист.

Также он отметил, что просроченные препараты можно использовать, поскольку замороженный аденовирус со вставками белка-шипа "лежит, пить и есть не просит". По словам эксперта, такая прививка не угрожает здоровью человека.

"Вреда такая прививка не принесёт. Единственное, эффективность окажется ниже. Например, должно быть определённое число активных элементов платформы, а окажется, что там на 12% цифра условно меньше. Но это мало, что меняет. Сработать должна", — заключил Аграновский.

Ранее в СМИ сообщалось, что россиянам при вакцинации от COVID-19 стали вводить просроченные препараты. Людям предоставляют соответствующие документы от Минздрава РФ, подчёркивали журналисты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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