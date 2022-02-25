Микробиолог Баранова рассказала, как справиться с дефицитом железа в организме

Микробиолог Анча Баранова, рассказала об анемии. Учёный назвала болезнь женской, но отметила, что "у мальчиков она тоже бывает, например, после травм на поле брани".

Баранова объяснила, что у женщин кровопотери встречаются чаще и регулярнее, да и беременность и роды могут спровоцировать болезнь. Анемия, по словам микробиолога, подкрадывается незаметно.

Профессор предостерегла от попыток вылечить недуг в одночасье.

"Внутривенный "железный" укол провоцирует системное воспаление", — написала Анча в своём Instagram-аккаунте.

Учёный объяснила, как понять нужно ли прибегать к внутривенным уколам с железосодержащими препаратами или достаточно принимать капсулы или таблетки.

"Если уровень вашего ферритина меньше чем 100 микрограмм на литр, а С-реактивный белок нормальный — а в эту категорию попадает подавляющее большинство родивших и беременных гражданок — внутривенное железо вам скорее всего ни к чему", — написала Баранова.

Профессор дала совет по выбору подходящего лекарства.

"Лучше выбрать не просто неорганические кирпичи, а хелатные комплексы, например бисглицинат железа. Там, кстати, дозы обычно ниже — потому что усваиваемость выше почти в 4 раза. К примеру, легкодоступное железо SOLGAR — как раз таки нормально усвоится", — отметила микробиолог.

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