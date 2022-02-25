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Автор Елена Былкина

Микробиолог Баранова рассказала, как справиться с дефицитом железа в организме

Здоровье

Микробиолог Анча Баранова, рассказала об анемии. Учёный назвала болезнь женской, но отметила, что "у мальчиков она тоже бывает, например, после травм на поле брани".

Микробиолог Баранова рассказала, как справиться с дефицитом железа в организме

Баранова объяснила, что у женщин кровопотери встречаются чаще и регулярнее, да и беременность и роды могут спровоцировать болезнь. Анемия, по словам микробиолога, подкрадывается незаметно.

Профессор предостерегла от попыток вылечить недуг в одночасье.

"Внутривенный "железный" укол провоцирует системное воспаление", — написала Анча в своём Instagram-аккаунте.

Учёный объяснила, как понять нужно ли прибегать к внутривенным уколам с железосодержащими препаратами или достаточно принимать капсулы или таблетки.

"Если уровень вашего ферритина меньше чем 100 микрограмм на литр, а С-реактивный белок нормальный — а в эту категорию попадает подавляющее большинство родивших и беременных гражданок — внутривенное железо вам скорее всего ни к чему", — написала Баранова.

Профессор дала совет по выбору подходящего лекарства.

"Лучше выбрать не просто неорганические кирпичи, а хелатные комплексы, например бисглицинат железа. Там, кстати, дозы обычно ниже — потому что усваиваемость выше почти в 4 раза. К примеру, легкодоступное железо SOLGAR — как раз таки нормально усвоится", — отметила микробиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Железодефицитная анемия (ЖДА) — причины, симптомы, патогенез, диагностика, лечение
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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