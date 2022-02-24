Кардиолог назвал неполадки в организме, которые нельзя игнорировать после COVID

Сейчас, когда учёные и врачи наконец-то, кажется, смогли обуздать коронавирусную пандемию, выяснилось, что крайне опасно для здоровья даже не само заражение ковидом, а "бонусы", которые оно оставляет в организме.

"Прямо в сердце" - Кардиолог о страшных последствиях коронавируса

В первую очередь под ударом оказывается сердечно-сосудистая система. После коронавируса в крови повышается уровень холестерина. При этом у переболевших выявляется не только сгущение крови, но и увеличение её текучести.

Чем это опасно? Симптомом чего является одышка — признаком проблем с лёгкими или с сердцем? На эти вопросы Pravda. Ru ответил руководитель медицинского центра династии Гончаровых, кардиолог, терапевт Игорь Гончаров.

По его словам, коронавирусная инфекция оставляет след во многих системах организма: это и нервная система, и головной мозг, и легкие, и сердце и сосуды:

— Внутренняя выстилка сосудов — одна из основных мишеней COVID-19. В них нарушается жесткость, появляются воспаления, откладывается холестерин. А там, где холестерин — там и атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза.

С другой стороны, и само сердце, находясь в таких стесненных обстоятельствах, тоже повреждается, что может быть чревато перикардитами или эндокардитами. Они же могут сопровождаться одышкой, которая ошибочно "списывается" пациентами поражение лёгких. Но это, на самом деле, звоночек: надо сдать анализы и пройти обследование сердца.

Если через неделю после того, как вы выздоровели, у вас отрицательный мазок, а одышка сохраняется — это повод задуматься и обратиться к специалистам.

- Какие препараты можно принимать?

- Стремясь "разжижить" кровь многие принимают препараты ацетилсалициловой кислоты, такие как "Тромбо асс", "Кардиомагнил", "Клопидогрел" и другие, которые влияют на количество тромбоцитов и их способность слипаться, связываться между собой. Так вот, применение таких препаратов или назначение и в профилактической цели для постковидных пациентов должно быть четко согласовано и только по результатам лабораторной диагностики.

И вообще, самолечением лучше не заниматься.